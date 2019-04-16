Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeyken alev topuna dönen otomobil korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, TOKİ konutlarında ikamet eden Mustafa Kaya' ya ait 19 SK 613 plakalı otomobil bina önünde park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden alev aldı. Otomobilden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.