Pasajın camlarını kırdılar

Çorum'un Sungurlu ilçesi Eski Belediye Pasajı binasının camları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kırıldı.

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde pasaja giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler pasajın her iki kapısında bulunan camları kırdı. Bir işyerinin de sandalyelerine zarar veren şahıslar, kayıplara karıştı. Pasajda işyeri bulunan esnaflar sabah işe geldiğinde pasajın camlarının kırıldığı fark edince polise haber verdiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.