İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin kurtarıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir binada pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binada pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu caddesi Koçak apartmanı 1. katında pencere ile önündeki korkuluk camı arasına sıkışan güvercini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.


Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla güvercini kurtardı, kuş daha sonra bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.