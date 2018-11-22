Peygamberimiz ve gençlik konulu konferans

Sungurlu Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu bir konferans düzenlendi.

Özel İdare Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal marşısın okunması başladı. Kuran-ı kerim tilaveti okunmasın ardından açılış konuşmasını İlçe Müftüsü İbrahim Köksal yaptı. Köksal'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç tarafından Peygamberimiz ve Gençlik" konulu bir konuşma yaptı.

Köksal konuşmasında "Gençlik; insanın, kendini, yaratıcıyı ve evreni anlamlandırma sürecinde, varlık alanında kendini öne çıkararak kâinatı ve hadiseleri yorumlamayı tercih ettiği bir dönemdir. Bununla birlikte iç dünya-dış dünya dengesinde bazı gelgitleri yaşadığı fırtınalı bir dönem. Bu açıdan gençlik devresi, ömür sermayesinin en önemli kazanımı ve ilerleyen yaşlardaki kemal dönemi için esasında oldukça bereketli bir havzadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu döneme özel bir anlam atfetmiştir. O bize, kişinin ahiret yolculuğunda ‘gençliğin nerede tüketildiği' sorusuna muhatap olmadan hareket edemeyeceğini bildirmiştir” dedi.

Yapılan açılış konuşmasının ardından program sinevizyon gösteri ile devam etti. Sinevizyon gösterinden sonra Diyanet işleri başkanlığı din işler yüksek kurul uzmanı Halil Kılıç, "Paygamber ve Gençlik" adlı bir konferans verdi.

Konferansın ardından "Peygamber Sevgisi" konulu Liseler arası şiir yarışmasında birinci olan Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencisi Duran Eren, ikinci olan Şehit Akif Kapaklı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yasemin Şeren ve üçüncü olan Sungurlu Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Kencü'ye ödülleri Kaymakam Mitat Gözen tarafından verildi.

Programa İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkan vekili Ahmet Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal ve vatandaşlar katıldı.