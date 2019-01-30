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Peynir yüklü minibüs beton duvara çarptı : 2 ölü

Çorum Sungurlu ilçesinde peynir yüklü minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza yerinde ölen sürücünün uzun süren çalan cep telefonunu bakan polis memuru, acı haberi arayan kişiye veremedi.


Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Gündoğdu yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı minibüs Yeni Sanayi girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarında bulunan su kanalına uçan minibüs daha sonra beton kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık (28) yaşamını yitirdi. Gündoğdu ve Fidancık'nın cenazeleri Sungurlu belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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