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Pirinç üreticilerinin su problemi için milletvekiili Kaya devreye girdi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Pirinç üreticileri ve çiftçilerin su sorunlarını gidermek için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme Daire Başkanı Mehmet Uğur Yıldırım, 5.

Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Fünlü, İşletme Bakım Şube Müdürü Cemal Dilektaş, 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile görüşme gerçekleştirdi.


Pirinç üreticileri ve Kooperatif başkanlarıyla bir araya gelerek sorunların çözülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.


Milletvekili Kaya, Obruk barajından çiftçilerimizin yeterli seviyede su kullanmaları için 24 saat su salınımı yapılarak pirinç tarlalarının su ihtiyacı giderilecek böylelikle mağduriyetlerine son vermiş olacağız. Bölgenin en büyük geçim kaynağının pirinç olduğunu belirten Kaya, yapılan görüşmeler ile çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilerek ülke ve bölge ekonomisine katkısı yadsınamayacak kadar çoktur. dedi

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