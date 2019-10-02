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Pirincin taşını ayıklamak için kıyasıya yarıştılar

Çorum’un Osmancık ilçesinde “ayıkla pirincin taşını” yarışması düzenlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde “ayıkla pirincin taşını” yarışması düzenlendi.


Osmancık Belediyesi tarafından Arafat tepesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü.


Yarışma kapsamında İstanbul yolu üzerinde seyir halindeki araçlar durduruldu. Seyahat eden kadınları Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve eşi Şaduman Gelgör yarışma hakkında bilgi vererek yarışmaya davet etti.


Özel tepsilere konan pirinçler içerisine pirince benzer 10'ar adet taş atıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaya katılan kadınlar pirincin taşını ayıklamak için birbiriyle kıyasıya yarıştı. Taşları ilk olarak bulan ve birinci olana 5 kilo, diğer yarışmacılara 1'er kilo Osmancık pirinci hediye edildi.


Türkiye'deki pirinç üretiminin yüzde 7'sinin Osmancık'ta yapıldığını dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “İlçemizde yıllık 20 bin ton çeltik üretiliyor. Osmancık, Türkiye önemli bir pirinç üretim merkezi” dedi.


Bundan sonraki yıllarda yarışmanın yapılacağını dile getiren Başkan Gelgör, ayrıca gelecek yıl en iyi pilav yarışması düzenleyeceklerini belirterek, en iyi pilav yapanın ödüllendirileceğini ifade etti.


Yarışmanın temsili olduğunu ve nostalji olarak yapıldığını anlatan Gelgör, “Şu anda pirinçlerde taş falan yok. Fotoselli renk ayırıcı makinelerimiz var. Bu yarışma nostalji olarak yapılıyor. Yarışmaya katılan tüm yarışmamacılara teşekkür ederim” dedi.

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