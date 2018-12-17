Plastik poşet yerine örgü fileler

Etkinlikte bir sunum yapan Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse, poşetlerin ücretli olmasının poşet kullanımını azaltacağını, bununda doğa ve insana büyük bir fayda sağlayacağını söyledi.

Köse, poşetin doğada kaybolmayan bir maddeden elde edildiğini ve insanın kullandığı poşetin sadece onda birini doğadan geri toplayabildiğini belirtti.

Poşetlerin amacına uygun kullanılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Köse, “Marketten fazlaca poşet almak ve o poşetleri çöp poşeti niyetine kullanmak amacı dışında bir kullanım oluyor ve doğaya fazladan yere poşet atılması sorunu ortaya çıkıyor. Bilinçli olmamız lazım ve bu şekilde amacı dışında kullanımlara mahal vermemiz gerek. Bu sebepten, 01 Ocak 2019 tarihinde geçeceğimiz ücretli poşet uygulaması güzel bir uygulama olacak” diye konuştu.

Sunumun ardından düzenlenen sergide poşete alternatif şile bezlerine baskı yöntemiyle özel tasarım alışveriş çantaları ve örgü fileler sergilendi.