İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis memuru korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli Başpolis Mehmet Haşim Gültekin (46), korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


25 gün önce korona virüs testi pozitif çıkarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve 10 gün önce durumu ciddileşerek yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Gültekin, yaşam mücadelesini kaybetti.


Eşi sağlık çalışanı olan 2 çocuk babası Başpolis Mehmet Haşim Gültekin, son yolculuğuna memleketi Samsun'da uğurlanacak.


Gültekin'in cenazesine Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Günsür'ün de katılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.