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Polis, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Çorum polisi zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında il merkezinde yapılan operasyonlar ve kargo denetimleri sonucunda 27 şüpheli şahıs yakalandı.


Şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 1,45 gram sentetik bonzai, 27 adet extacy hap, 36 adet sentetik ecza, 12,60 gram esrar maddesi, 49 gram likit esrar maddesi, 1 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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