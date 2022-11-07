İhlas Haber Ajansı

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Polisten kaçak tütün operasyonu

Çorum’da bir araçta yapılan arama da 35 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Çorum'da bir araçta yapılan arama da 35 kilo kaçak tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde yapılan çalışmalarda, bir şahsın aracında kaçak tütün sattığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsın aracında yaptığı aramada 35 kilogram kaçak sarma sigaralık kıyılmış tütün ele geçirirken, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.


Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, “Kaçakçılığın her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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