İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Polisten kaçarken kaza yaptı: 6 yaralı

Çorum’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çorum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Köroğlu yönetimindeki 60 NS 555 plakalı jeep Çorum-Ankara karayolu üzerinde polisin dur ihtarına uymadı. Kaçmaya başlayan sürücü terminal kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Azim Demir (53) yönetimindeki 63 AG 111 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Huriye Demir (49), Emine Demir (20), Ahmet Demir (19) ve Kübra Demir (14) adlı kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.