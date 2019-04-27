Polisten kaçarken kaza yaptı: 6 yaralı

Çorum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Köroğlu yönetimindeki 60 NS 555 plakalı jeep Çorum-Ankara karayolu üzerinde polisin dur ihtarına uymadı. Kaçmaya başlayan sürücü terminal kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Azim Demir (53) yönetimindeki 63 AG 111 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Huriye Demir (49), Emine Demir (20), Ahmet Demir (19) ve Kübra Demir (14) adlı kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor.