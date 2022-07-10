Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

Çorum'un Kargı ilçesinde, polis ekipleri kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyardı.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler

Kurban Bayramı'nda kurban pazarında hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık almak isteyen vatandaşları sahteciliğe karşı broşür dağıtarak uyardı.

Özellikle sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulundular. Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bilgi verilmesini isteyen polisler sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı.