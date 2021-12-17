Polisten öğrencilere trafik eğitimi

Çorum'un Kargı ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında trafik eğitimleri verilmeye devam edior. Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi. Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu personeli Fatih Saykal tarafından verilen eğitimde, öğrencilere trafik kurallarının önemi, yayaların ve sürücülerin uyması gereken kurallar ile okul taşıtı içerisinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi aktarıldı. Öğrencilere 'Trafik Dedektif Kimlik Kartları' dağıtıldı.

Eğitimden duydukları memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Murat Peker, “Öğrencilerimiz trafik kurallarını trafik polisi ağabeylerinden öğrendiler. Unutamayacakları oldukça eğitici bir zaman geçirdiler. Böylesine güzel bir projede emeği geçen herkese okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.