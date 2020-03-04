İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis'ten “tele dolandırıcılara” karşı broşürlü uyarı

Çorum’da polis ekipleri, son yıllarda artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

Çorum'da polis ekipleri, son yıllarda artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.


Son yıllarda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları vatandaşları dolandıran kişilerin artış göstermesi polisleri harekete geçirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Eğridere Çarşısı'nda kuyumcuların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı uyarıcı broşürler dağıttı.


Polis ekipleri vatandaşları kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, hiçbir güvenlik görevlisinin vatandaşlardan para talebinde bulunmayacağına dikkat çekerek, para göndermemeleri uyarısında bulundular. Zaman zaman polislerle vatandaşlar arasında uyarılar sırasında ilginç diyaloglarda yaşandı.


Polis ekipleri ayrıca insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde bulunan işyerlerinin camlarına telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı afişler astılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.