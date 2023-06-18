İhlas Haber Ajansı

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Pompalı tüfekle ateş açılan şahıs yaralandı

Çorum’da arkadaşıyla oturan bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

Çorum'da arkadaşıyla oturan bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı.


Olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Türbesi civarında arkadaşı M. B. ile oturan M.K'ya bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ayaklarına saçma isabet eden M.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silah sesleri üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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