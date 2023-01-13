İhlas Haber Ajansı

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Pompalı tüfeklerle apartmana ateş açıldı, 2 dairenin camları kırıldı

Çorum’da bir apartmana kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı.

Çorum'da bir apartmana kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği 2 dairenin camları kırıldı.


Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Bahçelievler 1. Sokak üzerinde bulunan bir apartmana pompalı tüfeklerle ile ateş açıldı. Sokaktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu apartmanda bulunan 2 dairenin camları kırılırken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Polis ekipleri tarafından sokakta yapılan inceleme sonucunda olayda kullanılan silahlardan birisi çöp konteynerinde bulunurken diğer tüfek ise bahçede bulundu.


Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


3 günde 2 ikamete kurşunlama


Öte yandan kentte son üç günde 2'nci ikamet kurşunlama olayı gerçekleşti. 10 Ocak tarihinde de Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Cadde'de gece saatlerinde bir ikamet kurşunlanmıştı. O olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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