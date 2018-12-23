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Protokol eşlerinden engelli öğrencilere sürpriz ziyaret

Protokol eşleri Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Protokol eşleri Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.


Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Zeki Gül'ün eşi Halime Gül, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun eşi Fatma Kolcu, Çorum Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti İskilip Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Yabacıoğlu'nun eşi Sıdıka Yabacıoğlu Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.


Protokol eşleri kursları tek tek ziyaret ederek özel öğrencilerin yapmış oldukları başarılı çalışmalara hep birlikte şahit oldular. Aralık ayında doğan öğrencilerin doğum günlerini de kutlayarak öğrencilerle birlikte pasta kestiler. Öğrenciler günün anısına protokol eşlerine kendilerinin yaptıkları ürünleri hediye etti.

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