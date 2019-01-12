Protokol üyelerinin eşlerinden huzurevi ziyareti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden Azime Çiftçi, ayrı onlarla yakından ilgilendi. Huzurevindeki atölyeleride gezen Çiftçi, ziyaret sonunda yaşlılara hediyeler verdi.
Ziyarette AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ'un eşi Hatice Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun eşi Fatma Kolcu da hazır bulundu.