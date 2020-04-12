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Psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs kardeşini öldürdü

Çorum’da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen şahıs, kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Çorum'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen şahıs, kardeşini bıçaklayarak öldürdü.


Olay, merkez Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Çağrı K. (38), evde oturduğu esnada ortada hiçbir sebep yokken kardeşi Celalettin K.'ya saldırdı. Ne olduğunu anlamadan bir anda kardeşinin saldırısına uğrayan Celalettin K., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan talihsiz genç, ağabeyinden kurtulmak için kendisini odaya kilitledi. Anne Hacer K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Celalettin K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Çağrı K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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