Puhuhepa kadın kooperatifi dünya'ya açılıyor

Boğazkale Kaymakamlığının teşvik ve destekleriyle Hitit Başkenti Hattuşa 'da kurulan “Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi” yine Kaymakamlıkça hazırlanan proje ile ülkemizin tamamına açılmaya hazırlanıyor.

Hitit Medeniyetinin Başkenti Hattuşa'da Boğazkale Kaymakamlığının teşvik ve destekleriyle kurulan “Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi” Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kabul edilen ve sözleşmesi imzalanan Teknik Destek Projesi ile ülke genelinde pazarlama yapabilecek.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Hattuşa'lı kadın girişimcilerin sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol alması, yerel ürün ve imkânların kullanılarak bölge ekonomisinin ve turizminin canlandırılması amacıyla kuruluşunda öncülük yaptığı Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifine desteğine devam ediyor.

Kooperatifin gelişen ve değişen günümüz şartlarında pazar payının genişletilmesi, daha fazla vatandaşımıza erişim imkânının sağlanması ve dolasıyla Hattuşa' nın ve kooperatif ürünlerinin daha fazla tanıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla Orta Karadeniz Kalkın Ajansına sunulmak üzere hazırlanan proje kabul edilerek sözleşme imzalandı.

Boğazkale Kaymakamlığı Makam Odasında düzenlenen ve Kaymakam Yunus Ataman'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Kalkınma Ajansı adına OKA Çorum İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın ve Kooperatif adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Keller imza attı.

Sözleşmesi imzalanan proje kapsamında, Kooperatif adına bir internet sitesi açılması, domain hizmet sağlanması, internet üzerinden e-satış imkânı, SMS entegrasyonu, ürün fotoğraflama ve katalog oluşturulması, Sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve düzenlenmesi, sanal tur ve basılı ürün kataloglarının yanı sıra kooperatif üyelerine yönelik eğitim ve kurs faaliyetleri düzenlenecek.

Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi hayata geçirilen proje ile ürünlerini elektronik ortamdan pazarlayarak daha geniş kitlelere ulaşmış olacak. Kaymakam Ataman, OKA Çorum İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın'ın şahsında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına ve projenin hazırlanması noktasında emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür etti.