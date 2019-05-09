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Ramazan çadırının yemekhanesi denetlendi

Ramazan ayı başlamadan önce üretim yerlerinde denetimlerini artıran Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ramazan ayı boyunca iftar çadırının yemeklerinin hazırlanacağı yemekhanede denetimlerini sürdürüyor.

Ramazan ayı başlamadan önce üretim yerlerinde denetimlerini artıran Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ramazan ayı boyunca iftar çadırının yemeklerinin hazırlanacağı yemekhanede denetimlerini sürdürüyor.


Belediye Zabıta Müdürü Fatih Sak ve gıda mühendislerinin de içinde bulunduğu denetim ekibi Ramazan Çadırına gelerek denetim yaptı. Ramazan Çadırı yemekhanesinde çevre temizliği, hijyen gibi konularda kontroller yapıldı.


Yetkililer denetim sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını ve denetimlerin sık sık tekrarlanacağını ifade ettiler. Öte yandan her gün yemeklerden numuneler alınacağı ve düzenli olarak kontrol edileceği de belirtildi.


Vatandaşın sağlığının her şeyin önünde geldiğini belirten yetkililer periyodik aralıklarla yapılan denetimlerin ramazan boyunca süreceği ifade edildi.

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