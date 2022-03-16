Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarpıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet E.(18) idaresindeki 06 DL 1181 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet E. yaralanırken araçta bulunan diğer iki genç kazaydan yara almadan kurtuldu.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.