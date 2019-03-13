Rehber öğretmenlere “Madde Bağımlılığı” eğitimi

Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, öğrencilerin kişilik gelişiminde rehberlik öğretmenlerinin rolünün büyük olduğunu belirterek, “Bağımlılıkla mücadele konusu bir devlet politikası olarak bütün bakanlıkları ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı (TBM) kapsamında tüm Rehberlik Öğretmenlerine eğitim veriyor, yine yakın zamanda eğitimlerine başlanılan Okul Bağımlılık Programı eğitimleri de sizlere verilecektir” dedi.

Seminerde bir sunum yapan Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Emrah Karadere, “Madde Bağımlılığı Nedir, Bağımlılık Yapıcı Maddeler Nelerdir, Bağımlılığın Olumsuz Etkileri, Madde Kullanımı Belirtileri, Bağımlılık Nasıl Başlar ve İlerler, Kullanıcıların Sığındığı Gerekçeler, Bağımlılık Nasıl Tedavi Edilebilir?” konularında öğretmenleri bilgilendirdi.