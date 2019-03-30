Rektör Alkan Bayat ve İskilip'i ziyaret etti

Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık ve Genel Sekreter Erdal Kanık ile birlikte Bayat ve İskilip'te bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Prof. Dr. Alkan, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İskilip Kaymakamı Bayezit Bestami Alkan, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma ile bir araya geldi.

'Yüksekokul öğrencileri ile vedalaştı'

Bayat ve İskilip Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek vedalaşmak üzere öğrenci ve öğretim elemanlarımızla bir araya gelen Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada Meslek Yüksek Okullarının önemine değinerek ülkemizin geleceğinin mesleki eğitimden geçtiğini belirtti. Meslek hayatınızda edindiğiniz bilgileri güçlendirerek inşallah daha iyi yerlere gelirsiniz diyen Alkan Sizlerin başarısı Hitit Üniversitesi'nin başarısıdır şeklinde konuştu.

Üniversitedeki tüm başarıların sağlanan huzurlu ve motive edici çalışma ortamıyla akademik ve idari personelimizin oluşturduğu sinerjinin ürünü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alkan, ortaya çıkan bu başarı tablosunun oluşmasına katkıda bulunan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür etti.

Rektör Alkan, “Bayat ve İskilip Meslek Yüksekokulumuzun bugüne gelmesindeki katkılarından dolayı başta hükümetimiz olmak üzere emeği geçen bürokratlarımıza ve gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. 17 Mayıs sonrası göreve gelecek olan rektör arkadaşımız ve yönetiminin yaptığımız çalışmaların üzerine yenilerini ekleyerek Bayat ve İskilip Meslek Yüksekokullarımızı daha iyi seviyeye getireceğine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.