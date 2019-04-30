Rektör Alkan, gazetecilerle bir araya geldi

Dr. Reha Metin Alkan, “Herşeyin en iyisi olmayabilir ancak yapılması gereken herşeyin en iyisini yapmaya gayret ettim. Derdimiz bu bu ülkenin, bu şehrin ve bu üniversitenin daha ileriye gitmesi” dedi.

Dr. Reha Metin Alkan, Çorum'daki basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. 17 Mayıs'ta görev süresi sona erecek olan Rektör, görev süresi boyunca üniversitede yapılan çalışmalar hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.

Üniversitede kamu kaynaklarını bilimsel ölçülere göre kullanarak olumlu çıktılara ulaştıklarını dile getiren Prof. Dr. Alkan, görev yaptığı dönemde hesap verme ve şeffaflık ilkesini uygulamaya geçirmelerinin diğer kamu hizmetleri için de örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Eksiklerinin olabileceğini ancak yapılabileceklerin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirten Alkan, 8 yılda 1.2 katrilyondan fazla kaynağın ellerinden geçtiğini, paranın büyük bölümünü yatırıma yönlendirdiklerini, bu kadar devasa bütçeye rağmen olumsuz bir şeyle anılmadıklarını vurguladı.

Hitit Üniversitesi'nin binadan ibaret olmadığını baştan beri dille getirdiğini, yapılan işlerle mantalite dönüşümünü gösterdiklerini belirten Alkan, kampüsün tapusunun bile 2018 yılı Ekim ayında üniversiteye verildiğini, bu süreçte herhangi bir itiraz olsa binaları yapmalarının bile mümkün olmayacağını anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden geldiğini, orada kendilerine öğretilen ilk kuralın ‘haddini bil' olduğunu anlatan Alkan, kampüsü tartışanların üniversitede İnkılâp tarihi ve Türkçe derslerine liselerden öğretmenlerin gelerek ders verdiğinden hiç bahsetmediğini kaydetti.