Rektör Alkan'dan glutensiz mutfakta inceleme

Dr. Reha Metin Alkan, “Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket” projesi kapsamında kurulan glutensiz mutfağı inceledi.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir'e yeni görevinde başarılar dileyen Rektör Alkan, mutfak hakkında Glutensiz Şef Süleyman Engin'den bilgi alarak kursiyerlerle sohbet etti.

Rektör Alkan, üniversite olarak Çölyak Derneğinin yaptığı etkinliklere her zaman destek olduklarını ve bundan sonra da imkanlar doğrultusunda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şef Süleyman Engin ile yakından ilgilenen Rektör Alkan, Engin'in görev yaptığı Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi olarak glütensiz un üzerine ciddi bir AR-GE çalışmalarının olduğunu ifade eden Rektör Alkan, gerek bu çalışmaları, gerekse bundan sonra çölyak ile ilgili yapılacak diğer projeleri görüşmek üzere Engin'i Üniversitelerine davet etti.

Çölyak derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sayede toplumda çölyak hakkında farkındalığı artırma şansı bulduklarını ifade etti.

Hitit Üniversitesi'nin çölyaklılar için gösterdiği yakın ilgiyi bildiklerini dile getiren Alkan, “Gerek glutensiz un geliştirme çalışmaları gerek Çocuk Üniversitesine 3 adet çölyaklı çocuğun kabulü ve birlikte gerçekleştirdiğimiz konferanslar, paneller ve diğer etkinlikler derneğimizin gücüne güç katmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile de çölyaklılara yönelik birlikte okul bilgilendirme toplantıları ve okul müdürlerine yönelik Çölyak farkındalık toplantısı gerçekleştirdik. Ayrıca Glutensiz Mutfağımıza Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliği yapması, projemizin uygulanmasındaki yer problemimizin çözülmesini sağladı” diye konuştu.