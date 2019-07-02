Rektör Öztürk, üniversiteli çocuklarla bir araya geldi

Dr. Ali Osman Öztürk, Çocuk Üniversitesi projesi kapsamında üniversitede eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Çocuk Üniversitesi projesinin amacının çocukların araştırma yapma kültürüne katkı sağlamak olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, çocuklarla bilim, sanat ve spora dair 18 farklı etkinliğin üniversite birimlerinde ve laboratuarların da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Çocuk Üniversitesi kapsamında düzenlenen etkinliklerin üniversiteyi toplumla daha yakın hale getirdiğini dile getiren Rektör Öztürk, “Çocuklarımız projeyle erken yaşlarda üniversite ortamı ile tanışma imkanı buldu. Geleceğimizin teminatı yavrularımızla üniversitemizle tanıştırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Burada eğlenceli ve bir o kadar da verimli zaman geçirdiklerini düşünüyorum. Etkinliklerden edindikleri bilgiler onların üniversiteye bakışını ve tercihlerini olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Başarı her zaman sizin olsun” dedi.

Öztürk, ziyaret sonunda çocuklarla pasta keserek pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.