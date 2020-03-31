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Rektör Öztürk'ten “Bizbize Yeteriz” kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bir destek de Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına bir destek de Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ten geldi.


Hitit Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama da, “Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı Milli Dayanışma Seferberliğini bir maaşıyla destekleyerek, üniversitemizin değerli akademisyenleri başta olmak üzere, tüm mensuplarını kampanyaya davet etti” ifadelerine yer verildi.

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