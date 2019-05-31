İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Öztürk'ten Vali Çiftçi'ye ziyaret

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ali Osman Öztürk, Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.


Ziyarette hayata geçirmeyi planladıkları projelere ilişkin bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesinin başarı çıtasını yükseltmek ve her anlamda Çorum'un gelişimine katkı sağlamak üzere çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi de. Hitit Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar itibariyle ülkemizin örnek üniversitelerinden biri olduğunu ifade ederek. Rektör Öztürk'e çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.