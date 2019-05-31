Rektör Öztürk'ten Vali Çiftçi'ye ziyaret

Dr. Ali Osman Öztürk, Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette hayata geçirmeyi planladıkları projelere ilişkin bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesinin başarı çıtasını yükseltmek ve her anlamda Çorum'un gelişimine katkı sağlamak üzere çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi de. Hitit Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar itibariyle ülkemizin örnek üniversitelerinden biri olduğunu ifade ederek. Rektör Öztürk'e çalışmalarında başarılar diledi.