Roma kökenli Isvea'dan antik Roma barajına destek

Türkiye'de Roma dönemine ait dört antik barajdan birisi olan Örükaya'nın, 2017'de başlayan kurtarma kazılarına, İtalyan ISVEA sponsorluğunda yeniden başlandı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Örükaya köyünde bulunan ve kurtarma kazısı yapılan ilk baraj olan Örükaya Barajı, bölgenin Roma dönemi iskanına ve su yönetimine ışık tutması açısından önem arz ediyor. Yaklaşık 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olan antik barajın inşasında Romalı askerlerin çalıştığı tahmin ediliyor.

Roma Dönemi antik barajı gün yüzüne çıkıyor

“Örükaya Arkeolojik Kazı ve Araştırma Projesi” kapsamında yürütülen ve başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Çorum Valiliği ve Hitit Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında hayata geçen projenin sponsorluğunu ise ISVEA üstlendi. 1962 yılında Roma yakınlarından kurulan ISVEA'nın Roma dönemine ait bu eserin turizme kazandırılması ve Anadolu'nun kapılarının turizme daha çok açılması adına projenin destekçisi olması büyük ilgiyle karşılanıyor.İtalyan tasarım anlayışıyla dokunduğu mekanlarda fark yaratan ve özgün çalışmalarla adından sıklıkla söz ettiren ISVEA, gerek Türkiye'de gerekse dünyanın birçok ülkesinde önemli projelere imza atarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.