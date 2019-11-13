Sağlık Bakanlığı heyetinden hastanelerde teknik inceleme

Sağlık Bakanlığı'ndan teknik bir heyet Çorum'a gelerek eski Devlet Hastanesi ve Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Çorum'un sağlık alanında yaşadığı sorunlar ve acil ihtiyaçlarını iletmiş, bunun üzerine Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, kente gelerek il yöneticileriyle yaptığı toplantıda sağlık yatırımları ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi alarak değerlendirmede bulunmuştu. Toplantıda ayrıca eski hastanenin yeniden hizmete açılabilmesi için teknik bir inceleme yapılması kararlaştırılmıştı.

Bugün Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen bir heyet eski Devlet Hastanesi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teknik heyetin eski Devlet Hastanesi'nin tüm bloklarını inceleyeceklerini belirterek, “Buranın bir an önce hizmete alınabilmesi için neler yapılması gerektiği tespit edilecek. Binaların yıkılması veya güçlendirilmesi heyetin yapacağı incelemeler sonunda ortaya çıkacak. Heyetin bakanlığa sunacağı raporlar doğrultusunda da gerekli yol haritası ortaya çıkacak. Hastanemizin tekrar hizmete açılması için başlatılan süreç hızlandırıldı. Ayrıca Hasanpaşa Gögüs Hastalıkları Hastanesi'nde inceleme yapılacak. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e Çorum'a gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İncelemeler sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.