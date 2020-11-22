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Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Yakup Tunga, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Yakup Tunga, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tunga'nın filyasyon ekibinde şoför olarak görev yaptığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir haftadır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 46 yaşındaki Yakup Tunga, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Tunga'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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