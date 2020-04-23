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Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100 yılı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yılı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da kutlandı. Sağlık çalışanları saat 21.00'de hastanede çocuklar için bir araya geldi.


Korona virüsle mücadele kapsamında en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve çeşitli kademelerde görev yapan sağlık çalışanları saat 21.00'de hastanede çocuklar için bir araya geldi.


Hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan sağlık çalışanları daha sonra yine çocuklar için hep birlikte alkış tuttu.

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