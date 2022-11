Sağlık çalışanları organ bağışına dikkat çekmek için video çektiler

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erman Zengin, Hemşireler Büşra Denli Şengül ve Mehmet Özdemir tarafından, organ bağışına dikkat çekmek ve organ bağışına teşvik etmek amacı ile İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının katılımı ile video çektiler.

Dr. Erman Zengin, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan söz konusu organ yetmezlikleri önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Bu nedenle ülkemizde organ bağışı sayısını artırmak ve halkımızda organ bağışı bilincini geliştirmek, organ yetmezliği nedeniyle yaşamının sonuna gelmiş hastaların hayatını kurtarmak, yaşam süresini ve kalitesini arttırmak, toplumun huzurlu ve mutlu yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında “Organ Bağış Haftası” etkinlikleri yapılmakta olup bu etkinlikler yıl boyunca değişik meslek grupları, kamu kurum ve kuruluşları, fabrikalar ve okullarımızda devam etmektedir. Ülkemizde Sağlık bakanlığı sisteminde kayıtlı 26 bin 894 hasta organ beklemekte ve bu listeye her yıl 6 binin üzerinde yeni hasta eklenmektedir. Bekleyen hastaların da her yıl yaklaşık bin 300'ü organ bulunamadığından hayatını kaybetmektedir. Bu hastaların tek umudu organ bağışıdır. Herkes organ bağışında bulunmalı, yakınlarını bu konuda bilinçlendirmeli ve ancak bu sayede ihtiyacı olduğunda organ bulabileceğini bilmelidir. Birçok hasta bağışlanacak bir organı beklerken ölmektedir. Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra, gerçek bir yaşam armağanıdır. Sizden sonra geride bırakacağınız en güzel miras; hayatta iken yapacağınız organ bağışıdır" ifadelerini kullandı.