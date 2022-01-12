Sağlık çalışanları toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak

Çorum'da pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanları, 2022 yılında da toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanacak.

Pandemi hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları için toplu ulaşımı ücretsiz hale getiren Çorum Belediyesi, uygulamayı bu yıl da devam ettireceğini açıkladı.

Korona virüs salgınının başlaması ile birlikte yoğun ve stresli bir ortamda görev yapan sağlık çalışanlarını pandemi sürecinde de unutmadıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, geçen yıl olduğu gibi Covid-19 ile mücadele eden tüm sağlık kuruluşlarındaki personelin toplu taşıma araçlarından 2022'de de ücretsiz olarak kullanmaya devam edebileceklerini ifade etti.

Başkan yardımcısı Çöplü, “Çorum Belediyesi olarak pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımızın yanında yer aldık. Onlara moral vermek, motivasyonlarını artırmak amacıyla her fırsatta desteğimizi ifade ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız kurum kartlarını göstererek Çorum Hitit Ulaş Ulaş A.Ş'ye ve belediyemize bağlı olan toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaya devam edecekler.” şeklinde konuştu.