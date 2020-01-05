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Sağlık çalışanlarına bulaşıcı hastalıklar eğitimi

Çorum’da bulaşıcı hastalıklarla ilgili alanda hizmet sunan sağlık personellerine “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi” eğitimi verildi.

Çorum'da bulaşıcı hastalıklarla ilgili alanda hizmet sunan sağlık personellerine “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi” eğitimi verildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birimi tarafından hekimler, laboratuarlar ve diğer alanlarda görev yapan personeller katıldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Hemşiresi Medine Keskin ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Emin Rençber tarafından sağlık çalışanlarına “İl Bulaşıcı Hastalık Yıllık Durum Değerlendirmesi, Erken Uyarı Cevap Sistemi (EUCS) Kapsamı ve Süreçleri, Sürveyans ve Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi, Sendromik Sürveyans (Akut Barsak Enfeksiyonu), Sürveyans kapsamında bildirimi yapılan hastalıklarda yürütülecek çalışmalar, Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi'nde Yer Alan Numune Alma Kılavuzları” hakkında sunum yapıldı.


Eğitim sonunda katılımcılara belge verildi.

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