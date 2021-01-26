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Sahte içkiden zehirlenen şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde içtiği sahte içki nedeni ile fenalaşan ve Çorum’a sevk edilen 43 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde içtiği sahte içki nedeni ile fenalaşan ve Çorum'a sevk edilen 43 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Merzifon'da yaşayan M.Ş., sahte alkol aldıktan sonra fenalaştı. Yakınları tarafından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Ş., alkol zehirlenmesi nedeni ile tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.Ş.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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