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Sahur'da vakti kaçak kazı girişimi

Çorum’da sahur vakti kaçak kazı yapıldığı ihbarı polisi alarma geçirdi.

Çorum'da sahur vakti kaçak kazı yapıldığı ihbarı polisi alarma geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Buharaevler mahallesi Bayatgediği mevkisinde kaçak kazı yapıldı ihbarı polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine bölgeye giden polis ekipleri yol çalışması bulunan bölgede kazı yapıldığını tespit etti. Polis bölgede bir süre güvenlik önlemi alırken, izinsiz kazı yapan şahısların tespit edilmesi için çalışma başlattı.


Olayla ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin bilgi verildiği öğrenildi.

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