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Saman yüklü traktör kül oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir traktör saman yüklendiği sırada alev aldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir traktör saman yüklendiği sırada alev aldı.


Olay, ilçeye bağlı Yukarı Beşpınar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergülü Babayiğit'e ait saman yüklenen traktör, samanların balya yapıldığı esnada alev aldı.


Köylünün müdahale ettiği yangın söndürülemeyince Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alırken, yangında traktör ve samanlar tamamen kül oldu.


Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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