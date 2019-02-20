Şampiyonun belirleneceği maçta saha karıştı

Çorum'da U19 Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda mücadele eden şampiyonun belirleneceği Çimentospor ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanan maç çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

Sungurlu Belediyespor'dan bir oyuncunun önce maçın hakemine sonra da rakip takımdan futbolculara saldırması üzerine maçın hakemi karşılaşmayı tatil etti.

Maçın 24. dakikasında Sungurlu Belediyespor 1-0 öne geçerken, ev sahibi Çimentospor, 32. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı. Çimentospor ikinci yarıda bulduğu tekrar öne geçerken bu golden sonra oyun sertleşmeye iki takım oyuncuları arasında zaman zaman ise gergin anlar yaşanmaya başladı. Karşılaşmanın 78. dakikasında Sungurlu Belediyespor'dan bir oyuncunun rakip futbolcuya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kırmızı kartın ardından olaylar çıktı. Kırmızı karta sinirlenen futbolcu, önce hakemin üzerine yürüyerek el kol hareketi yaptı, ardından da araya girmeye çalışan Çimentosporlu oyuncuya tokat attı, daha sonra bir oyuncuyu da yere düşürdü. Bu sırada tribünden maçı izleyen Sungurlu Belediyespor taraftarları sahaya atladı. Güvenlik güçleri olaylara müdahale ederken, saha dışında da gergin anlar yaşandı. Yaşananların ardından maç tatil edilirken, olaylara neden olan futbolcunun hakemin şikayetçi olması üzerine ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü iddia edildi.