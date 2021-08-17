İhlas Haber Ajansı

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Sarı kategoride bulunan Sungurlu'da aşılanma oranı 74,3'e yükseldi

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, korona virüs ile mücadele konusunda ilçe halkından destek istedi.


Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, "İlçemiz 1. doz aşılanmada yüzde 74,3 ile hala sarı kategoride yar alıyor. Mavi kategoriye geçmek ve toplum bağışıklığı kriterlerine ulaşmak için biraz daha çaba harcamamız gerekmektedir” dedi.


Kaymakam Fatih Görmüş yazılı bir açıklama yaparak 1. doz aşı oranlarını açıkladı. Kaymakam Görmüş, “İlçemizin hedef nüfusa göre 1. doz aşı oranları tabloda gösterilmektedir. Sungurlu ilçemiz yüzde 74,3 ile hala sarı kategoride yer almaktadır. Mavi kategoriye geçmek ve toplum bağışıklığı kriterlerine ulaşmak için biraz daha çaba harcamamız gerekmektedir. Bu hastalıktan kurtulmanın, şu an için, aşıdan başka bir çözümü bulunmamaktadır. O yüzden, aşı olmayan vatandaşlarımız lütfen aşılarını olsunlar. Toplum olarak hepimizin sağlığı buna bağlı" ifadelerini kullandı.

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