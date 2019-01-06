İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıkamış şehitleri Çorum'da anıldı

Çorum’da Sarıkamış Harekatı’nın 104.

Çorum'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.


Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler getirerek şehitliğe yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dualar edildi.


İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer, Sarıkamış'ta bulunan Allahuekber Dağları'nda 90 bin askerin milli mücadele adına, vatan uğruna canlarını seve seve feda ettiklerini belirterek, “Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde yürüyen Mehmetçiğin bu acı destanı bir kahramanlık ve fedakarlık örneği olduğu kadar birlik ve kardeşlik dersidir. Sarışkamış muharebelerinde kutsal vatan topraklarını müdafaa etmek uğruna canını seve seve feda ederek şehit düşen vatan evlatlarını ebediyete intikallerinin 103. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.


Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.