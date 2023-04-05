Satranç turnuvasında derece alan öğrenciler ödüllendirildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arasında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 39 öğrencinin katılımıyla düzenlenen ortaokullar arası satranç turnuvasında birinci olan İsmetpaşa Ortaokulu'ndan Salih Soyal, ikinci olan İsmetpaşa Ortaokulu'ndan Muhammed Hakan Özkan ve üçüncü olan Atatürk Ortaokulu'ndan Batın Kaan Doğualp, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Okul İdarecileri ile birlikte İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş'ü makamında ziyaret ettiler.

İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş derece yapan öğrencilere çeşitli ödüller verirken, turnuvaya katılan tüm öğrencileri ise tebrik etti.