Şehit ailesinden teşekkür ziyareti

Hakkari'de 2016 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen J.Kd.Üst. Çvş İbrahim Betin'in isminin Çifte Pınarlar Parkı'na verilmesi için yapılan başvurunun Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce kabul edilerek isminin verilmesinin ardından şehidin ailesi Kargı'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Kargı'da 2014-2016 yılları arasında görev yapan J.Kd.Üst.Çvş. İbrahim Betin, 2016 yılında tayininin çıkması üzerine Hakkari'de görevine başlamış, Çukurca-Hakkari Karayolu'nda terör örgütü PKK mensuplarının yol kontrolü yapan askerlere uzun namlulu silahlarla saldırması üzerine çıkan çatışmada J.Kd.Üst.Çvş. İbrahim Betin ve 7 arkadaşı şehit olmuş, 25 asker ise yaralanmıştı.

J.Kd.Üst.Çvş. İbrahim Betin'in Kargı'daki arkadaşı Hakan Akça, şehidin ilçede görev yaptığı dönemde birlikte devamlı gittikleri İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan Çifte Pınarlar Parkı'na adının verilmesi için girişimlerde bulunmuş ve başvurusu kabul edilerek parka şehidin ismi verilmişti.

Parka şehidin isminin verilerek tabelanın asılmasının ardından şehit J.Kd.Üst.Çvş. İbrahim Betin'in annesi Yüksel Betin, babası Mehmet Betin, kardeşi Gülsüm Betin Kargı'ya geldi. Aileyi Kargı'da şehidin arkadaşı Hakan Akça karşıladı. Aile daha sonra şehidin adının verildiği "Çiftepınarlar Şehit İbrahim Betin Dinlenme Parkı'nı ziyaret etti. Parka şehidin adının verilmesi için girişimlerde bulunmasından dolayı Hakan Akça ve ismin verilmesinden dolayı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür eden aile daha sonra şehidin çalıştığı Hacıhamza Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Şehidin ailesini burada Hacıhamza Jandarma Karakol Komutanı J.Kd.Bçvş İsmail Balaban tarafından karşılandı. Karakol Komutanı J.Kd.Bçvş İsmail Balaban aile ile yakından ilgilendi. Şehidin ailesi günün anısına karakolda hatıra fotoğrafı çektirerek ilgilerinden dolayı Karakol Komutanı J.Kd.Bçvş İsmail Balaban ve karakol personeline teşekkür ettiler.