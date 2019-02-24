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Şehit Astsubay İşçan için mevlit okutuldu

Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Piyade Astsubay Yunus İşcan için Çorum’un Osmancık ilçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Yunus İşcan için Çorum'un Osmancık ilçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.


İlçe Müftülüğü'nce Yenii Camii'ndeki mevlit programında, şehit Astsubay İşcan ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.


Mevlide Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Tevfik Kara, Askerlik Şubesi Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, daire amirleri, Şehit Piyade Astsubay İşcan'ın eşi Özden İşcan, ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Şehit İşcan'a Allah'tan rahmet dilerken, ailesi, yakınları ve sevenlerine de başsağlığı temennisinde bulundu.

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