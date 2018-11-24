Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehit öğretmenin mezarı başında anma programı düzenlendi. Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Jandarma Komutan vekili Başçavuş Teyfik Kara, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Ürgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda Osmancık İmam Hatiup Ortaokulu Müdürü Orhan Genç tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel de, bir vatanın kan, ter ve mürekkep ile kurulduğunu belirterek, "Biz çok şükür eğitim camiası olarak Şenay Aybüke Yalçın'la bunu yerine getirdik. Bugün mezarı başında bulunduğumuz Aybüke öğretmenimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. O bu vatanın kurulması, inşası ve daim olması için kendisine layık olanı mürekebiyle, canıyla, kanıyla ödeyerek yerine getirmiştir. Şükranlarımızı sunuyoruz. Allah rahmet eylesin, günahlarını affeylesin" dedi.

24 Kasım Öğretmen Günü'nde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü güzide öğretmeni yalnız bırakmak istemediklerini belirten Mahmut Tökel, "Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı mezarı başında andıktan sonra çeşitli programlar yaparak onu gün boyu yad etmek istedik. Bu vesile ile ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.