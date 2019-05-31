Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Çorum’un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Osmancık Kaymakamlığı Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında şehit aileleri ziyaretinin ardından Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın da mezarı başında anıldı.
Ramazan Bayramı nedeniyle İlçe Müftülüğünce ilçe şehitliğinde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Şehitlik ziyaretin ardından Öğretmenevi Salonunda düzenlenen bayramlaşma programına Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Garnizon Komutanı Asteğmen Mücahit Yıldırım, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.