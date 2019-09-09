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Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin açtığı ateşle aracında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.


Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle şehit öğretmenin kabrini ziyaret ederek ruhuna dua ettiler.


Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Mustafa Potuk, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü okul öğretmenleri olarak Aybüke öğretmene ayırdıklarını söyledi.


Şehit öğretmeni anmak için bir araya geldiklerini dile getiren Mustafa Potuk, “Şehit öğretmen Aybüke Yalçın şehadetiyle yalnızca bizim değil bütün Türk milletinin kalbinde derin acılar bırakmıştır. Onun aziz hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin Türk milletinin aydınlık geleceğine inanan öğretmen arkadaşlarımızın boynunun borcudur. Biz bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu doğrultuda emek sarf ediyoruz. Şehit öğretmenimizi bundan sonra sadece özel günlerde değil her daim anarak hatırlayacağız. Başta Aybüke öğretmenimiz, Necmettin öğretmen olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ” dedi.

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