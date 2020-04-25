İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit mezarlarındaki Türk bayrakları yenilendi

Çorum’un İskilip ilçesinde bulunan şehit mezarlarına bakımdan geçirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan şehit mezarlarına bakımdan geçirildi.


İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçedeki şehit mezarlıklarının başında bulunan ve çeşitli nedenlerle yıpranan bayraklar ve bayrak direklerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından ilçede bulunan tem şehit mezarlarının bakımları yapılarak bayrakları yenilendi.


Şehit aileleri, şehit mezarlarının bakımını yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.